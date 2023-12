Sel aastal on Eestisse jõudnud sadakond veokikoormat laskemoona

„Eesti riigikaitse tempokas arendamine on Venemaa agressioonisõjast tuleneva keerulise julgeolekuolukorra tõttu vältimatu. Eesti maksumaksja usaldas tänavu sõjalisele riigikaitsele esimest korda üle 1 miljardi euro, millest rohkem kui pool oleme kaitsevõime otseseks suurendamiseks suunanud hangetesse,“ ütles Pevkur.

Kaitseministri sõnul on Eesti alates Venemaa sissetungist Ukrainasse teinud otsuseid, mille põhjal investeerime laskemoona varudesse kaks korda rohkem kui eelneva taasiseseisvumise aja kokku. Järgmise nelja aasta jooksul kulub laskemoonale umbes veerand Eesti kaitse-eelarvest. Samuti rajatakse olulises koguses laskemoonaladusid. „Paraadil on seda keeruline näidata, kuid selle mõju meie kaitsevõimele on ülioluline,“ rääkis Pevkur.