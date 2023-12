Kuldmikrofon 2023 laureaat on Kaja Kärner

Kaja Kärner alustas raadiotööd 1973. aastal ja on 50 aastat järjepidevalt seisnud hea kuulajate informeerimisel, silmaringi avardamisel ja maailma mõtestamisel. Poliitika- ja päevakajalistele teemadele Vikerraadio „Reporteritunnis“ on aja jooksul lisandunud kohtumised autorisarjas „Kajalood“ ja hommikused vestlused „Vikerhommikus“. Kaja Kärneri saadete loetelu ja teemade ring on väga lai, sh „Aiatark“, „Uudis+“, „Keskkööprogramm“, „Argipäev“, „Muusikaline tund“, „Tegija“ jpt.