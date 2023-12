Vaata, kas sinu ettevõte on 2024. aastal statistikaameti uuringute valimis

2024. aastal on erinevate küsimustike valimitesse kaasatud rohkem kui 25 000 ettevõtet ja asutust. Igasse uuringusse kaasatakse andmeesitajaid sellise arvestusega, et just nende andmed annaksid uuritava nähtuse kohta kõige paremat infot. Samuti arvestatakse, et vähima halduskoormusega oleks tagatud statistika parim kvaliteet. Kuna suured ettevõtted mõjutavad uuritavate nähtuste trende tuntavalt, kaasatakse uuringutesse selle sihtrühma vähemalt 50 töötajaga ettevõtted (mõnede uuringute korral vähemalt 20 töötajaga ettevõtted).