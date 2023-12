Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi linna piirkonnast on viimase poolteise aasta jooksul kujunemas Järvamaa uus öise meelelahutuse tõmbekeskus. Korra kuus saab pidutseda endises garaažikompleksis tuntud Eesti artistide muusika saatel ning iga nädal veeta aega intiimsemas ja peenemas kokteilibaaris Vespera. Nüüd on keeratud vinti veelgi rohkem peale. Reede õhtul avas kevadpealinnas uksed järgmine meelelahutuskoht – ööklubi Club Ibiza.

* Eelmise kolmapäeva õhtul koolilastega Rakvere teatrist naasnud Järvamaa ettevõtte NBussid suurt liinibussi tabas paar kilomeetrit enne Järva-Jaanit Jalalõpel tõeline üllatus. Bussi peale kukkus lume raskuse all murdunud suur puu. Bussi roolis olnud ettevõtte üks omanikke, Mairold Niinsalu, ütles, et tavaliselt näeb selliseid asju filmis ja tavaelus ei kujutagi ette, et just nii võiks õnnetus juhtuda.