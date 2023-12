Koolide virtuaalõppus näitas kätte koolide ootused ohuolukorras tegutsemiseks

Õppuse juhi Marti Magnuse sõnul on koolidel olemas hea praktiline kogemus tulekahju õppuste korraldamisel, kuid teiste kriisisituatsioonide läbimängimise kogemus valdaval osal õppeasutustest puudub. „Koolide tagasisidest tuli välja, et enim oodatakse tuge, kuidas käituda äkkrünnaku korral. Kuid ka tulekahju ja pommikahtluse korral on evakuatsiooni korraldamine erinev,“ märkis Magnus. Õppuse juht soovitab koolidel oma hädaolukorraplaanid mitte ainult üle vaadata ja kaasajastada, vaid ka kriisimeeskondades stsenaariumipõhiselt läbi harjutada.