Valminud on 2023. aasta mullaseire vahearuanne

Seiratud karbonaatsel lähtekivimil Abeli, Keskküla ja Palamuse muldade pH oli mõõdukalt ja nõrgalt happeline ning keskmised pH väärtused jäid vahemikku 4,7 – 6,2. Abeli ja Keskküla metsaanaloogide mullad on samas tugevasti happelised ning jäid vahemikku 3,5 – 3,9. Karbonaatsel lähtekivimil Adavere ja Viruvere muldade ning Tooma kuivendatud madalsoomulla pH on neutraalne ning sel seireringil oli muldade pH vahemikus 6,5 – 6,9. Hea märgina saab tõdeda, et võrreldes 2018. aastaga on kõigil põllualadel tõusnud mulla pH ning antud põldudel ei toimu mulla hapestumist. Enamik kultuurtaimi eelistavad kasvamiseks neutraalset või nõrgalt happelist mulda, kus on paremad tingimused toitainete omastamiseks.