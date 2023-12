Lootusrikkalt uude aastasse

Üldistavalt võib öelda, et intressilangetuse tsükkel on aktsiatele kasulik siis, kui samal ajal suudetakse majanduslangust vältida. Viimase paari kuu jooksul on majanduse sujuva maandumise tõenäosus kasvanud ja see on ka endiselt meie põhistsenaarium. Riskid on ikka veel olemas, kuid väljavaated on paranenud. Praegune ehk intressitsükli pöördumise eelne etapp on varasematel kordadel kaasa toonud aktsiate ja võlakirjade mõõdukalt positiivse tootluse.