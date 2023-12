Enamikus lastehoiukohtades esines rikkumisi

Vaid 23 kontrollitud hoius olid täidetud kõik ettenähtud nõuded. Levinumateks rikkumisteks oli lapsehoidja kehtetu kutsetunnistus ning aegunud esmaabikoolitus. "Kui hoidjal puudub väljaõpe ja ta ei ole läbinud esmaabikoolitust kas üldse või ainult pooleldi, on otseses ohus lapse turvalisus. Puudub kindlus, et vajadusel suudaks lapsehoidja lapsele abi osutada," märkis sotsiaalkindlustusamet.

Ka panevad lapse turvalisuse ja heaolu ohtu olukorrad, kus hoius on korraga rohkem lapsi kui tegevusloaga lubatud. Tähelepanuta oli jäänud, et kui hoius on üle viie lapse, loetakse alla 3-aastased ja sügava ning raske puudega lapsed kahe lapse eest. See tähendab, et lapsehoidjaid oli hoius viibivate laste arvu arvestades liiga vähe.