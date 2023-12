Valgehobusemäele jõudis superauto hinnaga lintidega supermasin

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et uus traktor Prinoth Husky jõuab keskusse eeldatavasti detsembri teises pooles, seega talvehooaja alguses. «Vahetame rajatraktori välja seetõttu, et eelmine masin on suuresti oma aja ära elanud. Tehnikat on hooldatud ja mootor peab veel vastu, kuid traktori metalliosa kipub väsima,» selgitas ta. «Eelmisel hooajal oli vana traktor viis korda remondis, ja see on lubamatu.»