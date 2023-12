Aita pätid tabada! ⟩ Järvamaa maapoed langevad järjepanu tühjendajate ohvriks

Pättide käitumismuster on eri poodide juures peaaegu identne- jõuga murtakse uksed/aknad lahti, sisenetakse poodi, varastatakse kiiresti alkoholi ja sigarette ning põgenetakse. Pilt on illustratiivne.

Tundub, et kriminaalsed 1990ndad aastad on Järvamaal tagasi. Vähemalt selles osas, mis puudutab maapoodidesse sissemurdmisi, sest viimase kahe nädala jooksul on teada antud neljast sellisest juhtumist.