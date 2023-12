​Järjekordne Järvamaa kool pälvis kvaliteedimärgise

Varasemalt on Järvamaal hõbetaseme pälvinud Imavere Kool ja Paide Hillar Hanssoo Põhikool ning maakonna esimene kuldtasemega kool on Väätsa Põhikool.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. See on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi ka haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, mis arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.