Spordiklubi Kati eestvedaja ja peatreener Katrin Särkinen ütles, et tema ja treener Kadi Tammoja käe all treenib Türil seitse rühma. «Sel hooajal on rekordarv ehk 153 võimlejat-tantsijat. Selle üle on meil ääretult hea meel ja oleme uhked, et tantsupere on juba nii suureks kasvanud,» lausus ta.