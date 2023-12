Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus sulgeb õpilaste vähesuse tõttu alates järgmise aasta septembrist Tarbja lasteaed-kooli kooliosa. Lasteaed jääb alles. Tarbja koolis õpib praegu 22 last, kellest omakorda üle poole sõidab kooli viie kilomeetri kauguselt Paidest. Enamik Tarbja ja lähipiirkonna külade lapsi käib kodukooli asemel juba praegu Paide koolides. Kooli ülalpidamiskulud on laste vähesuse tõttu väga suured. Arvudele otsa vaadates on ka kohalik kogukond mõistnud, et sellistel tingimustel pole kooli pidada otstarbekas. Linnajuhtide ja lastevanemate esmaspäevane kohtumine Tarbjal möödus seega rahumeelselt ja kiiresti. Kõik oluline sai üle räägitud ja küsimustele vastused antud poole tunniga.

* Järva-Madise kirikust kirjutas Järva Teataja viimati suvel. Hiliskevadel võtsid osaühingu Puidupoisid esindajad kirikus kaasa kooriruumi altari kohal asuva akna, et see töökotta taastamisele viia. Aknaga on asjad nüüd ühel pool, ent koguduse rahval on põhjust rõõmu tunda ka ühe ennistatud ukse üle. See pole pühakoja, vaid kiriku kõrval asuva maaaluse keldri uks, mille valmimise lugu on üsna põnev. Kui Puidupoiste meister Joel Roos ennistatava akna asjus Järva-Madisel käis, jäi talle silma, et kelder on kurvalt ilma ukseta, ja võttis nõuks, et nii see jääda ei saa.

* Pühapäeva õhtupoolikul oli Türi Konesko spordihall tuledesära ja helklevaid valgusvihke täis, sest spordiklubi Kati Türi rühmade võimlejad ja tantsijad andsid suure jõulukontserdi. Spordiklubi Kati eestvedaja ja peatreener Katrin Särkinen ütles, et tema ja treener Kadi Tammoja käe all treenib Türil seitse rühma. «Sel hooajal on rekordarv ehk 153 võimlejat-tantsijat. Selle üle on meil ääretult hea meel ja oleme uhked, et tantsupere on juba nii suureks kasvanud,» lausus ta.

* Eesti Olümpiakomitee avas aasta sportlase 2023 rahvahääletuse. Oma soosikute poolt saab aasta naissportlase, meessportlase, treeneri ja võistkonna valimisel hääletada kuni 24. detsembrini aadressil aastasportlane.eok.ee. Aasta võistkonna kategooriast leiab ka Türi vibulaskurite Team Jäätma.