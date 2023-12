Nutikas energialahendus võimaldab Järvamaa põllumajandusettevõttel teenida tulu ja stabiliseerida riigi elektrisüsteemi

Pilootprojekti käigus ühendati olemasoleva 174 kW päikesejaamaga 178 kWh elektrienergiat mahutav Rolls Royce’i konteineraku, mis kahekordistas päikesepargi võimsust 348 kW-ni. Kogu süsteem ühendati Eesti Energia virtuaalse elektrijaamaga, mille läbi on võimalik sooritada ostu- ja müügitehinguid reguleerimisturul, kus elektrihinnad on paljudel tundidel võrreldes tavalise Nord Pool börsihinnaga kasumlikumad.

„Reguleerimisturu eesmärk on hoida võrku tasakaalus. Kui elektriturul pole piisavas koguses taastuvenergiat, avaldubki kandev roll suure energiatarbimisega ettevõtetel, kes oma elektriseadmete koormusgraafikut nihutades saavad suunata elektrisüsteemi rohkem taastuvenergiat. Nii on ettevõttel võimalik teenida tulu ja panustada Eesti elektrivõrgu varustuskindlusesse,“ selgitas Eesti Energia akulahenduste arendusjuht Kaspar Kriisk.

„Varustuskindluse säilitamine on oluline ka tuleviku vaatest. Peagi on käes aasta 2025, mil ühendame end Venemaa elektrivõrgust lahti. Selleks, et desünkroniseerimine oleks edukas, vajame varasid nagu akud, mis aitavad meie elektrivõrgu stabiilsust hoida. Seega kodu- ja ärikliendid, kes täna endale akusid soetavad, aitavad valmistada Eestit ette selleks, et meil see võimekus oleks,“ lisas ta.