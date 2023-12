Heategevuslik telesaade kogub annetusi Käru tüdruku abistamiseks

Meelike Noormann, kes ise on elukutselt meditsiinitöötaja, sattus raseduse käigul haiglasse. Raske sünnituse käigus selgus, et Emilie, kes on kaksikutest esimesena sündinud, ei liikunud. Vaakumi abil saadi laps ema sünnitusteedest kätte. Teine laps Adelie sünnitus samuti vaakumi abil, kuid tema puhul võeti abivahend appi palju kiiremini.

Vaatamata keerukale sünnile, olid mõlemad lapsed terved ning õnnelikud beebid. Paar kuud hiljem hakkasid Emilie silmad võbelema, mis meditsiinitöötajast emale muret tekitas. Selgus, et pisikesel tüdrukul oli raskekujuline epilepsia.

Raviks määrati hormoonravi, mis tänaseni on ootamatu haiguse kontrolli all hoidnud. Kahjuks aga mõisteti aja möödudes, et Emilie ei arene samamoodi nagu tema õde Adelie. Emilie on tänaseks sügava puudega väike laps.

Emilie ja Adelie on lahutamatud ning koos oma õega tegutsemine aitab väikesel Emiliel samuti areneda, kuid see pole piisav. Tüdruk on nii füüsiliselt kui ka vaimselt nõrgem ning vajab heade inimeste abi.

Hetkel on Emiliel veel väga vastuvõtlik ravile ning teraapiale, mis soodustab arengut. Annetuste toel saabki pere pakkuda tüdrukule võimalikult palju erinevaid teraapiaid.

Ema Meelike loodab, et ehk vajaliku ravi ja abiga, saavad tüdrukud koos isegi esimesse klassi minna.

Meelike Noormann valiti 2022. aastal Käru kogukonna aasta emaks.

Väike Emilie ootab toetust! Annetustelefonid: 9007301 – 5 eurot 9007302 – 10 eurot 9007303 – 25 eurot Annetada saab 7. jaanuarini.