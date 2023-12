Elu "rikkas" Eestis ⟩ Toidupoodide allahinnatud tooted on sedavõrd menukad, et annetatava toiduabi kogused vähenevad

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa toidupanga juhataja Tiina Larven ütles, et Järvamaa Toidupanga poolt jagatav toiduabi on enamasti päästetud toit, mida kogutakse igapäevaselt õhtuti kohalikelt Paide toidupoodidelt. „2023. aastat iseloomustab annetatud toiduabi vähenemine. See tähendab, et poodides ei jää enam niipalju toitu üle. Mis on ju iseenesest väga hea. Poed on parandanud oma tellimuste süsteemi ning samuti müüvad aeguma hakkavaid tooteid soodsamalt. Kuna toidukaubad on märgatavalt kallinenud, siis inimesed ka ostavad soodustooteid väga aktiivselt,” arutles ta.