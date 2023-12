Tasuta bussisõit lõppeb 22. jaanuaril

„Ühistransport peab vastama inimeste ootustele, mitte vastupidi. Selleks, et pakkuda autodele ühistranspordi näol tõsiseltvõetavat alternatiivi, on vaja kaasajastada Eesti maakondlikku ühistranspordisüsteemi. Arusaadavalt nõuab see ka täiendavaid investeeringuid,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas. „Riigi jaoks on oluline, et piletihinnad oleksid õiglased ja jõukohased tööealistele inimestele, et nad ei loobuks rongi ja bussiga sõitmisest.“