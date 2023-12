Teisisõnu, kuidas tähistavad Paide ja Türi kiirabibaasi, Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide politseimaja, Paide, Türi, Koeru ja Aravete päästekomando töötajad jõulupühasid. Kas on laual piduroad, teeb keegi jõuluvana, on majades kingijagamist või muid tavasid, mis jõuludega kokku käivad?

Või on hoopis nii, et suuresti on see tööandja, kes kiirabitöötajate, politseinike ja päästjate jõuluaja pühalikumaks teeb. Kõlab karmilt, aga õnnetustesse sattuvad ja hädaabikõnesid tegevad inimesed ju pigem röövivad kui kingivad operatiivtöötajatele jõulurõõmu.