Kõige maitsvama jõuluglögi teeb igaüks ise

Poeriiulid on hõõgveinide ja glögide all lookas, aga ega neid eriti osteta. Uudsus on kadunud ja erilist maitseelamust mass­tootmisest tulnud joogid ei paku. Pigem haaratakse pudel poest kaasa külla minnes või mõnele väliüritusele soojaks kosutuseks. Mida peaks tegema, et kuumav ja talvisesse aega hästi sobiv jook au sisse tõsta?