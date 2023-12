Noor pastor Kristina Sepp: oluline on endaga rahu teha

Paides Pärnu tänavas Maxima kaupluse ja Kuma kirjastuse vahel asuv punastest tellistest maja on kohalikele tuttav vaatepilt, kuid ilmselt on vähesed selles käinud. Maja ja selle puude sisse peidetud aiake asub oaasina keset asfaldikõrbet ning on justkui teisest ajastust, teisest maailmast. Hoone osas ruumides on aeg vana tapeedi ja sisustusega seisma jäänud nagu maavanaema juures 80ndatel.