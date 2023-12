Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paidelane Margus Rohtjärv võttis jõulude eel poegadega ette legendaarse Coca-Cola jõuluveoki modelleerimise piparkookidest. Tulemus on originaali ehe koopia, ainult et magusam. Margus Rohtjärv ütles naljatamisi, et kui ise ei saanud Coca-Cola jõulukaravani vaatama minna, siis mis muud tal üle jäi, kui meisterdamine ette võtta.

* Jõuluimesid siiski juhtub. Libedal teel õnnetusse sattunud ja autota jäänud Poaka talli ratsatreeneril Maie Kukel aitasid head annetajad osta uue auto, millega ta saab oma hobuste eest hoolitseda.

* Kultuuriministeeriumi komisjon tegi ettepaneku jagada 14 munitsipaal- ja erateatrile järgmise aasta tegevustoetuseks ligi 4,6 miljonit eurot. Kui eelmisel aastal toetas riik Paide teatrit 65 000 euroga, siis tänavu ei andnud sentigi.

* Paides Pärnu tänavas Maxima kaupluse ja Kuma kirjastuse vahel asuv punastest tellistest maja on kohalikele tuttav vaatepilt, kuid ilmselt on vähesed selles käinud. Maja ja selle puude sisse peidetud aiake asub oaasina keset asfaldikõrbet ning on justkui teisest ajastust, teisest maailmast. Hoone osas ruumides on aeg vana tapeedi ja sisustusega seisma jäänud nagu maavanaema juures 80ndatel.