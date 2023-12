Ettevõte tegi lasteaiale nii vajaliku jõulukingi

Kuuskler rääkis, et Roosna-Alliku lasteaias Hellik valmis juba kevadel lapsevanemate Fredi ja Jaanuse abiga allakorrusele praktiline garderoob lastele. "Paraku oli suur murekoht jalanõude hoiustamine. Kasutasime siiani tavalisi kodumajapidamistesse sobivaid jalanõureste, aga kuna koormus neile on lasteaias suur, siis kaua need vastu ei pidanud," selgitas ta.