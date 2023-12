Päästjad: märka ka abivajajat!

"23.12.23 helistas meile endine pritsumees ja andis teada, et Järva-Jaani lähistel on auto kraavi sõitnud ja vanem meesterahvas vajaks abi. Selline õnnetus ei kvalifitseeru päästesündmuseks, sest ohtu inimesele ega teistele liiklejatele ei ole, kuid oluline on märgata hädas olevat ligimest, mitte ükskõikselt mööda sõita," seisab postituses.