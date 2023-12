Opositsioon soovis volikogu esimehe tasu kärpida 900 eurole

Vallavolikogus läks ühe ettepanekuna hääletusele soov muuta vallavolikogu esimehe tasustamise määr vallavanema palga 50 protsendilt 25 protsendile ehk lihtsustatult öeldes hakkaks vallavolikogu esimees teenima veerandi vallavanema palgast. Selle poolt hääletas üheksa opositsiooni saadikut. Vallavolikogu aseesimees Jüri Ellram tegi teise ettepaneku, et volikogu esimehe palk ei oleks vallavanema palgaga seotud. Ta tegi ettepaneku, et see võiks olla 1500 eurot kuus. Ellrami ettepanekut toetas 11 vallavolinikku, mis tähendab, et tema ettepanek läks ka läbi.