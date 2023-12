Järvamaa kuusemüüjad laiendasid äri naabermaakondagi

Sakala kirjutab, et Männimäe Maksimarketi juures on Kalle Kalviku müügipunkt ja peale kuusemüüja oli laupäeva lõunal seal ka peremees ise erksa päkapikumütsiga askeldamas. Kalvik on pärit Järvamaalt Paidest ning nagu ta ütles, on ta ametilt kraanajuht ja jõulukuuskede müük on pühadeaegne lisasissetulek. "Kuuskedega olen tegelenud juba 23 aastat," rääkis ta rõõmsalt. "Staažikas! Plaan on vähemalt 30 aastat täis saada."