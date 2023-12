Investeerimiskonto kasutamise võimalused laienevad

„Meie inimeste seas on investeerimine üha populaarsem ning seda on mugav teha läbi investeerimiskonto, mille abil saab maksustamist edasi lükata. Peamiste muudatustena anname nüüd investeerimiskontole rohkem kasutusvõimalusi,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev. „Näiteks saab konto kaudu edaspidi raha paigutada ka ühisrahastusse ja krüptovaradesse. Siin rakenduvad investori kaitseks küll teatavad piirangud ja nimekirjas on üksnes finantsjärelevalvele alluvad teenusepakkujad,“ lisas minister.