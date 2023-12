Uus programm toetab mitteõppivate ja -töötavate noorte haridustee jätkamist ja tööturule siirdumist 13,6 miljoni euroga

“Statistikaameti hiljutisest analüüsist selgus, et 2021. aasta neljandas kvartalis oli Eestis 18 000 15-26aastast noort, kes ei õppinud ega töötanud. Viimasel paaril aastal on need numbrid tõusnud. Programmi tähtis fookus on koolitee katkestanud noorte aitamine, sest pooleli jäänud haridustee on oluline takistus, miks noored ei leia endale hiljem sobivat tööd,” selgitas haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm.