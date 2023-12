Eesti autoturg 2024. aastal: eesootav automaks paneb inimesed ostuotsust langetama

Keskmise finantseeritava auto hind on eraklientide seas tõusnud

Võrreldes 2022. aastaga on SEB-s sõlmitud liisingulepingute mahu langus olnud tänavu eraisikute seas marginaalne, vaid 0,4% sõlmitud lepingute kogumahust. Finantseeritud uute ja kasutatud autode suhe on jäänud võrreldes eelneva aastaga samale tasemele – iga uue sõiduki kohta finantseerisime kaks kasutatud sõidukit.

Sel aastal täheldasime keskmise liisingusse võetava auto sissemakse tõusu – 2023. aasta 11 kuu statistika kohaselt on sissemakse kerkinud lepingu kohta üle 22%. Ka keskmine finantseering ja finantseeritava auto hind on mõnevõrra kerkinud, seda vastavalt 500 ja 1100 euro võrra. Kuigi eeloleval aastal on oodata käibemaksu tõusu, ei ole maksutõus endaga sel aastal eraisikute seas suuremat ostlemist autoturul kaasa toonud.

Uusi sõidukeid soetavad meelsamini väikeettevõtjad

Erinevalt eraklientidest, on ka äriklientide seas olnud autode müük 1,8%-lises kasvus. Väikeettevõtjad eelistavad seejuures meelsamini just uusi sõidukeid – 55% väiteettevõtete poolt liisitud sõidukitest on uued ning 45% kasutatud. Selline trend näitab, et ettevõtjad hindavad autode puhul üha enam uuenduslikke tehnoloogiaid ning keskkonnasõbralikumaid lahendusi.

Sarnaselt eraklientidele, on ka äriklientide keskmine liisingu sissemakse kerkinud, moodustades nüüdseks üle 19% keskmise auto koguhinnast. Keskmine finantseering on väikeste äriühingute puhul kasvanud 1000- ja auto hind 2600 euro võrra.

Mida toob aasta 2024 Eesti autoturule?

Automaksu jõustumise eel, on paljud inimesed lükanud oma autovahetusplaanid just 2024. aastasse, et enne maksu kehtima hakkamist omale uus või vähekasutatud sõiduk liisingu abil soetada. Sõidukite kättesaadavus hakkab siinkohal enim sõltuma automüüjate ja importööride ladudest ning üldisest kättesaadavusest. Kuna automaksu võib osaliselt nimetada ka luksusautodele suunatud maksuks, avaldab see enim lisaefekti just kallite sõidukite registreerimisele 2024. aastal.

Selle aasta veebruaris realiseerunud elektriautode ostutoetus ei avaldanud loodetud mõju - eestlane eelistab jätkuvalt kallima hinnaklassi elektriautosid ja selle juures ei ole toetuse saamine või mittesaamine määravaks argumendiks. 2024 aastal on elektriautode turul aga näha keskmisest suuremaid hinnalanguseid, mistõttu püüavad liisinguettevõtted koostöös automüüjatega luua mitmesuguseid kampaaniad. Kuigi mure elektriautode leige ostusoovi osas tuleneb hetkel üleüldisest aktiivse kliendi vähesusest autoturul, utsitab 2025. aastal rakenduv automaks inimesi ostuotsust langetama, elavdades aasta teises pooles ka elektriautoturgu. Üks on kindel - 2025 aasta algus tuleb vastupidiselt vaikne.