Mida arvad sina: kas eestimaalased eelistavad teel olles hamburgereid või hot dog-e?

Kõigis Balti riikides on klientide lemmiktoiduks hot dogid. Suurimad hot dogi sõbrad on aga lätlased, edestades leedukaid 5%-ga. Balti riikidest söövad hot doge kõige vähem eestlased, kes söövad lätlastega võrreldes 41% vähem hot doge. Eestis on teenindusjaamades levinuim valik hot dog kabanossi ning traditsioonilise ketšupi, sinepi ja majoneesi kastmete kombinatsiooniga. Circle K Baltikumi tootejuhi sõnul eelistavad kliendid külmale vahepalale üha enam sooja ning värskelt valmistatud toitu.

“Meie, Eesti, teenindusjaamad müüvad hot doge juba aastast 1996, seega on teatud tarbimisharjumused, näiteks eelistused teatud kastmete, saia või vorsti suhtes, juba välja kujunenud. Prantsuse stiilis kinniste hot dogi saiade populaarsus on ilmselt tingitud mugavusest – seda saab süüa ühe käega. See tähendab, et kiire eluviisiga ning teel olles saavad inimesed mugavalt kõhu täis ning muretult teekonda jätkata,” rääkis Koger.