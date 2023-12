Mida tõi mööduv aasta pensionifondidele?

Aasta alguses ootas majandusanalüütikute enamus arenenud maailmas ka majanduslangust – põhjuseks keskpankade rekordilise tempoga intressitõusud. Mida ei järgnenud, oli aga just kardetud majanduslangus ning see viis aktsiaturgudel laialdase optimismini. See mõjutas eriti kõrgemalt hinnastatud kasvuettevõtteid ning kasvu osas tundlikumaid ettevõtteid – näiteks autotööstus või pooljuhtide tootjad. Selliste ettevõtete aktsiad olid ka 2022. aastal eriti tugevalt pihta saanud. Kasvuettevõtete ning nn tsükliliste ettevõtete taastumine oli (aktsiaturgudele investeerivate ja aktiivselt juhitud) Swedbanki pensionifondide jaoks väga positiivne.

Aasta alguses suurendasime mõnevõrra võlakirjade osakaalu Swedbanki pensionifondides 1970-ndatel ja 1980-ndatel sündinutele. Üle pika aja on võlakirjaturud muutunud aktsiaturgudega võrreldes huvitavaks – peaaegu, et kümnendi kestnud fenomen TINA on selleks korraks (eks näeme, kui kauaks küll) läbi. Näiteks Euroopa ettevõtete võlakirjad pakkusid veel 2021.aastal sisuliselt nullilähedast intressi – täna on intressitase üle 3.5%. Tõsi, viimase paari kuuga on intressitase isegi oluliselt langenud – veel oktoobri keskpaigas oli see ligi protsendi võrra kõrgem. Pensionifondidele on kõrge intressitase positiivne – see tähendab, et ka fondide võlakirjaportfell teenib osakuomanikele tulu ning võlakirjad aitavad tulevikus pehmendada ka aktsiaturgude volatiilsust.