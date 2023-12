Kõrgkoolid leidsid koos keskkonnasõbralikke lahendusi

„Valikainele registreerunud tudengid olid juba enne kursust suhteliselt keskkonnateadlikud, kuid aine alguses ja lõpus tehtud küsitlusuuringu esmased tulemused osutavad, et nende teadlikkus suurenes veelgi,“ tõdes valikaine õppejõud Elisa Kender. „Näiteks suurenes tudengite hulk, kes eraldavad olmejäätmetest biojäätmeid, eelistavad kasutatud rõivaid ja tarbeesemeid, proovivad tarbida energiat säästvalt ning on vähendanud lihatarbimist. Lisaks isiklikule muutusele on märkimisväärne, et peaaegu kõik küsitlusele vastanud tudengid tõid välja, et pärast valikainet on nad suunanud ka teiste tähelepanu keskkonnahoiu olulisusele.“