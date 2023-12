EPRA presidendi Margus Metsa sõnul oli konkursi žürii hinnangul aasta olulisim ja murrangulisim muutus, et infot analüüsivate ja sünteesivate tööriistade laia avalikku kasutusse tulek andis kõigile võimaluse senisest tõhusama sõnalise ja visuaalse kommunikatsiooni loomiseks.

„Tehisarust ehk AI-rakendustest sai kommunikatsioonivaldkonna spetsialistidele olulised tööriistad. Loomulikult on need tööriistad alles arengujärgus ning nendega loodu vajab veel pädeva inimese kontrolli ja korrektuuri. Samas ei tohiks ükski kommunikatsioonispetsialist eirata tõsiasja, et juba praegu oskavad kõigile kättesaadavad keelemudelitele ja pildipankadele tuginevad generatiivse tehisintellekti teenused väga kiiresti ja hästi koostada tekste ning luua visuaale,“ ütles Mets.