Teadlane vastab: kuidas mõjutab inimese kehakaal saunaskäiku?

Küsimusele vastamiseks alustame näitega kokandusest: kui keedame kanamuna, siis saame kuue minutiga mõnusa parajalt küpsenud muna, mida on hea süüa. Jaanalinnu muna tuleb samasuguseks keeta oluliselt kauem. Füüsika ütleb, et aeg, mis meil kulub selleks, et soojus jõuaks muna sisse keskele, on võrdeline muna raadiuse ruuduga. Praetava lihakäntsaka puhul on raadiusest raske rääkida, siin tuleb kasutada lihaviilu keskpunkti kaugust liha pinnast. Seega, kui panete pannile sentimeetrise lihaviilu ja leiate, et see saab parajalt küpseks praadides seda kummagi külje pealt üks minut, siis võttes 2 cm paksuse lihaviilu, mis on ju kaks korda paksem, tuleb seda praadida neli korda kauem, st juba 4 minutit kummaltki küljelt.