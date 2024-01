Grigori Švets on tavaline 72aastane mees. Ta pole kirjutanud jalustrabavaid oopusi, juhtinud rahvusvahelist firmat ega teeninud sõdades ordeneid.

Küll on Grigori mees, kes armastas oma naist nii kordumatult ja truult, et see tundub lausa hullumeelne.

On see lihtsalt tunneterikas Ukraina veri või tõepoolest harukordne armastuslugu?