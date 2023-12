Sel reedel toimub Paides luule- ja muusikaõhtu "Sõna ja heli". See on ühtpidi järjeks kahele senisele aastavahetuse kultuuriüritusele, mis leidsid Paides aset nii eelmise kui ka üle-eelmise aasta viimastel päevadel. Korraldajad usuvad, et sellest võiks saada pikem traditsioon, et pakkuda linlastele võimalust mõelda selles aastalõpu tardumuses igavikulistele ja olulistele asjadele.