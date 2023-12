Pealinna jõuluturul läheb kõige paremini kaubaks küpsetatud vorst

Tallinna jõuluturu ühed silmapaistvaimad müügimajad kuuluvad Järva-Jaani külje all Metsla külas tegutsevale Rätsepa talule, mille peremees Allan Aujärv on omamoodi jõuluturu veteran. Olles olnud jõulu­turuga seotud juba 17 aastat, oskab ta öelda, et tänavune turg pole kauplejaile sugugi kiita ja teenib see, kellel on pikemad jõuluvorstid.