Niguliste orelinädal täidab muuseumi kauni muusika ja põnevate vestlustega

Festivali avasündmuseks on 1. jaanuaril kell 17 toimuv kontsert „Kahekordselt kuninglik. Kaks trompetit ja kaks orelit“. Orelit koos trompetiga on alati peetud kuninglikuks koosluseks, kuna just need on kaunistanud Euroopa kuningakodade kõige pidulikumaid sündmusi. Trompetitel mängivad festivali avakontserdil Priit Aimla ja Samuel Jalakas, orelitel Andres Uibo ja Kadri Toomoja. Kõlab Henry Purcelli, Johann Sebastian Bachi, Wolfgang Amadeus Mozarti, Jean Sibeliuse ja Marc-Antoine Charpentier’ muusika. Järgnevatel õhtutel kõlavad lisaks orelimuusikale ka Bachi tšellosonaadid Eesti tipptšellistide esituses ning meeleolukas kontsertetenduses taaselustatakse Bachi ja Louis Marchandi võistumängimine Dresdenis.