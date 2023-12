Maksu- ja Tolliamet avastas üle 300 kilo peonarkootikumi 3-MMC

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa selgitas, et 3-MMC on mefedrooni isomeer, mida iseloomustab ergutav toime ning võime tekitada hallutsinatsioone. „Aine jõudis Eestisse Küproselt ning sihtriigiks oli Leedu,“ sõnas Koppelmaa. „Massiivne saadetis sisaldas endas 26 silindrikujulist mahutit, mille sisse oli kolmekordsetesse kilepakenditesse pakitud ligi 400 kilo ainet.“ Ta rõhutas, et aine avastamisel ja kurjategijate tabamisel olid oluliseks võtmeteguriks nii operatiivne rahvusvaheline koostöö, kui ka maksu- ja tolliameti tõhusad kontrollmeetmed. „Maksu- ja Tolliameti suunaks on automatiseeritud ja andmepõhised kontrollid, millele lisandub väljaõppinud tolliametniku kontroll, seega kõik riskid hinnatakse elektrooniliselt ning kontrolle teostatakse mitmeetapiliselt,“ ütles Koppelmaa. „Salakaubandusega tegelemine ei jää märkamatuks ning vahele jäämise tõenäosus on suur.“

Riigiprokurör Raigo Aas ütles, et suures koguses narkootilisi aineid tabatakse Eestis üha tihedamini. „Ühest küljest näitab see Eesti head tööd ohtlike ainete vastases võitluses, teisalt tähendab aga nukrat trendi – Eesti on narkoturul üha sagedamini nii siht- kui ka transiitriik. Niivõrd suurte koguste transporti ei korralda reeglina mõni üksik asjaarmastaja, vaid inimeste elu ja tervise arvelt süsteemselt kriminaaltulu teeniv kurjategija. Õiguskaitseasutuste töö nii Eestis kui ka mujal on sellised kurjategijad tuvastada, kinni pidada ja kohtu ette viia. Vaid nii saame hoida tänavatelt eemal ained, mille mõju võib tarvitajale olla ettearvamatu. Narkootiliste ainete ettearvamatu mõju kajastub paraku ka statistikas, sest üha enamatel keelatud ainetel on oma roll üledoosisurmades. Paraku peame tõdema, et statistika on sel aastal eriti kurb, sest narkootiliste ainete tarvitamine on põhjustanud kinnitamata andmetel sadakond surma, mis on viimaste aasta halvim number,“ ütles Aas.