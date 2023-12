VÕIMAS ⟩ Järvamaa aasta viimasele doonoripäevale jõudis kolmekohaline arv inimesi

Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp täpsustas, et tulijatest 92 said verd loovutada ja doonorite kogukonnaga liitus koguni viis uut liiget. „Kõikide patsientide nimel soovime tänada Järvamaa tublisid doonorid, teie panus on olnud võimas!” kiitis ta.