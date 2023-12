Anna oma hääl Järvamaa aasta teole

Ambla pargi avamisel allkirjastati heade kavatsuste kokkuleppe ning tänati vabatahtlikke abilisi ja sponsoreid. Foto: Dmitri Kotjuh

Ambla park

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval avati keset Ambla alevikku jõe ääres park, mida korrasid kogukonna liikmed ühisel jõul.

Aastakümneid laiutas seal lihtsalt soine tühermaa, väga ammu aga karjatatav heinamaa. Kuigi töid ja tegemisi jagub kindlasti ka edaspidiseks, on maa-ala ühe aastaga täielikult muutunud.

Pargi korrastuse eesmärgil loodud MTÜ Ambla Selts sai maatüki Järva vallavalitsuselt oma kasutusse. Võsa ja haigete puude eemaldamise, pinnasetööde ning vana jõesängi puhastamise järel ilmus nähtavale kaunis loodusmaastik. Pärast pargielementide paigaldust võibki öelda, et park on valmis.

Pargi rajamisel käis abiks sadakond kohalikku inimest kooliõpilastest eakateni. Kogukond loodab rajada järgnevatel aastatel siia ujumiskoha ja korrastada naaberkinnistu, Ambla kogudusele kuuluva maa, et kogu jõe ja kiriku vaheline ala oleks heakorrastatud ja kaunis.

MTÜ Ambla Selts on kõigest aastane, kuid teinud tegusid juba palju. Esimese aastaga on valminud park, korraldatud ühisüritusi ning mittetulundusühingust on kujunenud kogukonda ühendav selts. Pargis on toimunud juba talvine laternamatk, pärimuspäevad «Pärimus & Pruukost», Lembitu matk.

Eivere lasketiiru avalasu tegi Kaitseliidu toonane ülem Riho Ühtegi. Foto: fotod Dmitri Kotjuh

Eivere lasketiir

Aasta alguses, 9. jaanuaril avasid kaitseminister Hanno Pevkur ja Kaitseliidu toonane ülem Riho Ühtegi Eiveres asuva lasketiiru.

Uues lasketiirus on 20 laskerada distantsiga kuni 300 meetrit. Samuti on lasketiirul taktikaline laskeala, mille pikim distants on kuni 50 meetrit.