Läänemets: Eestil oleks keeruline Ukraina abipalvest keelduda

Ta rõhutas, et Eesti kindlasti kuidagi ei otsusta selle üle, keda, millal või kas üldse Ukraina otsustab mobiliseerida. "Ühtpidi on ukrainlased meie majandusele täna suureks toeks, olukorras kus töökäsi olulisel hulgal vähemaks on jäänud. Paljud käivad tööl, kasvatavad perekonda ning ehk aitavad rahaliselt oma lähedastel Ukrainas paremini toime tulla. Samas tõsiasi on see, et need inimesed on vaatamata Eestilt saadud kaitsele endiselt Ukraina kodanikud. See tähendab, et kui Ukraina riik otsustaks neid mobilisatsiooni korras tagasi kutsuda, tuleb meil jagada Ukraina riigiga infot inimeste kohta, kes meil siin on," leidis Läänemets.