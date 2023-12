Vanapaar päästis koolilapse Pärnu jõkke uppumast

Vanapaari poeg, praegu Päästeametis Tartu välijuhina töötav Risto Tõrv sõnas, et laps oli vanemate jutu järgi kukkunud vette oma sadakond meetrit sillast. „Vanemad kuulsid hüüdmist, liikusid alla jõe äärde, 70ndates eluaastates inimesed nagu nad on, ei olnud see just ülemäära mugav ja võttis aega” kirjeldas ta. „Kohapeal oli kaks last. Üks laps oli kukkunud vette ja hoidis kaldaäärsetest rohututtidest kinni ning oma jõuga jõest välja poleks saanud. Kui mu ema oleks seal olnud üksinda, poleks ta last välja tõmmata suutnud, aga õnneks oli isa kaasas.”