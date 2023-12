Tantsijate aastavahetused mööduvad sama töiselt kui politseinikel

Truppi nimega Glamgirls kuulub kaheksa naist ja neidu – neist vanim on 40, noorim 16 –, kel vähem, kel rohkem tantsukogemust. Seljamaa-Burm, kes kevadel oma asutatud Türi tantsustuudio tegevuse küll lõpetas, pole tantsumaailmale selga pööranud ja tuuritab Glamgirlsiga mööda Eesti aastavahetuspidusid. Lavale ta enam ei kipu, vaid eelistab tööd kulisside taga.

Paarkümmend aastat vanusevahet pole trupis mingi takistus. Vanemad on kogenud artistid ja nooremad võimekad õppijad, rääkimata mõlema poole heast tantsuoskusest. Tantsijate taust on väga erinev: kes on kolme lapse ema, kes töötab lasteaiaõpetajana, kes meditsiini vallas.