Linna sihtasutus saab uuel aastal uue juhi

Paide linnavolikogu liige, opositsiooni kuuluv endine linnapea Kulno Klein pole rahul, kuidas praegune linnavalitsus käitub sihtasutusega Paide Haldus. Võtab sellelt üle kõik tööülesanded ja ka töötajad ilma, et oleks olnud laiemat ja põhjalikumat arutelu. Klein leiab, et plaan on toores ja otsus tehtud kiirustades.