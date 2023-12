Epiim spordihall andis teada, et alates 7. jaanuarist on linnasaun Paides taas avatud. Linnasauna teenuse pakkumise lõpetas sihtasutus eelmise aasta kevadel. Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et kuna elektri- ja küttehinnad on teinud väikese languse, katsetavad nad teenusega uuesti.