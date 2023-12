Paide kesklinna puhul on palju räägitud, et Järva Tarbijate Ühistu kaupluste lahkumise järel valitseb seal vaikelu ja rahvas liigub rohkem mujal. Tasahilju on väikesed ärid ja kohvikud linna südamesse siiski tee leidnud ning päris tõele need väited ei vasta. Uuest aastast vabaneb keskväljaku ääres taas üks äripind, kuhu sobiks tegutsema mõni väiksem kaubandusettevõte.