ETTEVAATUST ⟩ Teed ja tänavad kattuvad kiilasjääga

Täna hommikul olid kõrvalteed lauslibedaks sulanud. Külmakraadide lisandudes muutub see kõik kiilasjääks.

Keskkonnaagentuur ja transpordiamet hoiatavad liiklejaid, et Eesti teed on ilmastikutingimustest tulenevalt muutumas ohtlikuk, sest sinna on tekkinud kiilasjää. Kesk-Eestis halvendab kohati nähtavust ka paks udu.