Eesti Kunstimuuseumi külastas mullu üle 350 000 kunstihuvilise

Mullu avatud menukamatest näitustest on Kumu kunstimuuseumis jätkuvalt avatud „Raamist lahti. Leis, Tabaka, Rožanskaitė“, „melanie bonajo. Kui keha ütleb Jah+“ ja „Nende meeltes on lõputu universum. Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism“.

Uus aasta algab Eesti Kunstimuuseumile tegusalt juba 1. jaanuarist, sest täna avatakse kontserdiga „Kahekordselt kuninglik. Kaks trompetit ja kaks orelit“ XXXVI rahvusvaheline Niguliste orelinädal. Lisaks õhtustele kontsertidele kutsub muuseum orelinädala raames osalema erinevates põnevates tegevustes kogu päeva vältel. Keskpäeviti meenutatakse jõulukuuse all koos kutsutud külalistega Niguliste värvikat ajalugu ning kell 15 saavad huvilised koos organist Andres Uiboga külastada orelirõdu. Iga päev kell 16 toimuvad orelipooltunnid.

Eesti Kunstimuuseum on põhipartneriks 3. jaanuaril Šveitsis Suschi muuseumis avatavale Anu Põdra loomingut tutvustavale suurnäitusele „Ruum minu keha jaoks“ („Anu Põder: Space for My Body“). Näitust kureerib eelmise Veneetsia biennaali peanäituse kuraator Cecilia Alemani.