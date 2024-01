Eesti kodudes levib probleem, mis põhjustab aastas sadade tuhandete eurode eest kahju

Iga õnnetuse puhul on number üks nende ennetamine. Lihtne on mõelda, et küll kindlustus katab, kuid protsess ise ei pruugi üldse nii lihtne olla. “Kindlustusega tegelemine võib võtta päris palju aega,” toonitab G4S Eesti Aiko valveteenuse müügijuht Vahur Lepik ja lisab, et emotsionaalset poolt ei korva ükski hüvitis. Lepik meenutab oma tutvusringkonnast üht juhtumit, kus maja sai suuri veekahjustusi. “Kindlustus hüvitas küll kümneid tuhandeid eurosid, kuid alles jäi hirm – mis saab, kui juhtub uuesti?” nendib ta. “Veekahjustused võivad kaasa tuua nii suure hirmu, et ei julgetagi enam kodust pikemaks ajaks eemale minna.”

Seesam kindlustuse kodukindlustuse tootejuht Dagmar Gilden möönab, et eramute ja korterite torustike lekkeid tuleb üsna sageli ette. Näha on ka juhtumite tõusvat trendi. “Igal aastal maksame ligi miljoni euro eest hüvitisi välja,” ütleb Gilden ja lisab, et keskmiselt on veekahjude puhul väljamakse suurus 1400 eurot, kuid pole harvad ka viiekohalised summad. “Ei pea olema just eriline korter, et 10 000 eurot hüvitisena kokku tuleks. Näiteks sel aastal oli juhtum, kus maksime välja 9000 eurot, kuna korteri kraanikausi all olev torustik purunes,” toob Gilden välja klassikalise kindlustusjuhtumi.