ATVde buum: Velt müüs kuuga miljoni eest tehnikat

Hanno Velti sõnul ATVde müük eelmise aastaga võrreldes üldiselt langenud pole. „Kui suvel hakati automaksust rääkima, siis mõjutas see hobitehnika ostmist, aga ATV on peamiselt tarbesõiduk ja nende müük on mullusega samal tasemel. Tänavu on ametliku statistika kohaselt võetud 11 kuuga Eestis arvele 1184 uut ATV-d, mis on 11% vähem kui mullu samal ajal, kuid tegelikult müüakse neid märksa enam. Inimesed jätavad ATVd automaksu ootuses lihtsalt arvele võtmata, sest koduaias lume lükkamiseks ja oma põllul sõitmiseks see vajalik pole. Oleme ise tänavu juba üle 700 ATV müünud,“ ütles Velt.